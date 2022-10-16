Тело 14-летнего подростка обнаружено на востоке Москвы

В Косино-Ухтомском районе Москвы обнаружено тело 14-летнего подростка. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по столице.

Предварительно установлено, что накануне мальчик ушел гулять со сверстниками и домой не вернулся. Родители обратились в правоохранительные органы.

По факту обнаружения тела подростка следователи начали проверку.

«В ближайшее время будут опрошены родственники и знакомые подростка. Изучаются записи камер видеонаблюдения и маршрут передвижения несовершеннолетнего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.

9 августа тело 12-летней девочки нашли в реке в Пермском крае. По данным правоохранительных органов, девочка вышла из дома в Чердынском городском округе 6 августа и не вернулась. Видимых следов криминальной смерти эксперты не обнаружили.