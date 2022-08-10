Тело 12-летней девочки нашли в реке в Пермском крае

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 12-летней девочки в Пермском крае. Тело подростка нашли в реке Каме.

По данным правоохранительных органов, девочка вышла из дома в Чердынском городском округе 6 августа. С того момента ее никто не видел. Информация о пропаже несовершеннолетней поступила в полицию 7 августа. В тот же день были организованы разыскные мероприятия, в ходе которых на берегу Камы нашли велосипед и рюкзак девочки, пишет ИА «Ура.ру».

Тело девочки было обнаружено в акватории Камы недалеко от населенного пункта 9 августа. Видимых следов криминальной смерти эксперты не обнаружили. В рамках следствия назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

7 августа 15-летний мальчик вместе со знакомым поехали рыбачить с моторной лодки на реке Тавде в Свердловской области. При запуске мотора судно опрокинулось, мальчик оказался в воде и утонул. Второго юношу спасли подплывшие рыбаки.