Подросток утонул при опрокидывании лодки в Свердловской области

Следственный комитет проводит проверку по факту опрокидывания лодки с 15-летним подростком в Свердловской области. Мальчик не умел плавать.

Сообщение поступило в правоохранительные органы 7 августа. Установлено, что мальчик со знакомым поехали рыбачить с моторной лодки на реке Тавде. При запуске мотора судно опрокинулось, мальчик оказался в воде. Об этом пишет «ТагилСити.Ру».

Второго юношу спасли подплывшие рыбаки. Подросток считается пропавшим.

В начале августа девочки 14 и 15 лет утонули во время купания в Ямало-Ненецком автономном округе. Подростки, не обладающие достаточными навыками плавания, оказались далеко от берега.