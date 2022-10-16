Активисты облили краской фасад автосалона Aston Martin в Лондоне

Активисты Just stop oil облили краской фасад автосалона Aston Martin. Демонстранты заблокировали улицу Парк-лейн, которая считается символом роскоши Лондона. Акция произошла после заявлений главы МВД, передает телеканал «Известия». Суэлла Браверман готова применить к протестующим уголовное преследование. Активистов собираются привлекать к ответственности за блокирование ключевой инфраструктуры. Попытки приклеить себя к дорогам и зданиям будет караться штрафом либо 6 мес. тюрьмы. Активист, распыливший краску, заявил, что судебные запреты их не остановят.

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