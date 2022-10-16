Прокуратура возбудила уголовное дело по факту обнаружения тела подростка в Москве

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) после обнаружения тела 14-летнего подростка в Косино-Ухтомском районе столицы. Как сообщается 16 октября в Telegram-канале ведомства, ход расследования преступления взят на контроль.

Отмечается, что труп был обнаружен прохожим примерно в 13 часов. На подростке не было одежды, вещи находились рядом с телом. На месте происшествия также найден мобильный телефон.

«На теле обнаружены множественные телесные повреждения в области лица и туловища», — сообщили в прокуратуре.

Ранее в воскресенье в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по столице сообщили, что, по предварительным данным следствия, накануне мальчик ушел гулять со сверстниками и домой не вернулся. Родители обратились в правоохранительные органы.

9 августа тело 12-летней девочки нашли в реке в Пермском крае. По данным правоохранительных органов, девочка вышла из дома в Чердынском городском округе 6 августа и не вернулась. Видимых следов криминальной смерти эксперты не обнаружили.