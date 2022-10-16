Сербия закрыла посольство на Украине в целях безопасности

Сербия закрыла свое посольство на Украине по соображениям безопасности, сообщается на официальном сайте.

«Посольство Республики Сербия в Украине в целях защиты безопасности своего персонала временно закрыто. Сотрудники этого дипломатично-консульского представительства до момента создания условий для возвращения продолжают осуществлять свою работу в г. Белград», — говорится в заявлении.

В сообщении сказано также, что сербский МИД еще 13 февраля рекомендовал находящимся на территории Украины гражданам Сербии рассмотреть возможность на время уехать из страны, а тем гражданам, которые планировали путешествие на Украину, отложить поездку.

15 октября китайский МИД обратился к своим гражданам с призывом уехать с Украины. Посольство КНР окажет помощь в организации эвакуации нуждающихся людей.

10 октября американское посольство в Киеве призвало своих граждан покинуть Украину.