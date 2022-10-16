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Спрос на ипотеку с ежемесячным платежом 1 рубль в РФ поставил рекорд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Спрос на ипотеку с ежемесячным платежом от 1 рубля за последние несколько дней достиг рекордных значений, быстрее всего он набирает обороты в крупных городах. Так, в Санкт-Петербурге за последнюю неделю показатель вырос в три раза, рассказала «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

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Суть таких программ заключается в том, что до ввода дома в эксплуатацию покупатель квартиры получает первый кредитный транш, за который и платит, — чаще всего это минимальная сумма с ежемесячным платежом всего 1 рубль, объяснила специалист. После сдачи дома банк выдает заемщику оставшуюся сумму по ставкам семейной или льготной ипотеки на новостройки.

Траншевая ипотека — относительно новый продукт для нашего рынка, пришедший на замену ипотеке под минимальный процент и некоторым другим видам субсидирования, согласен управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко.

«Ипотека траншами — удобный вариант кредита, который может стать популярным у разных групп заемщиков. Например, у тех, кто в ожидании новостройки снимает жилье и хотел бы платить в этот период малую сумму. Или у продающих другую квартиру — они, как правило, в ожидании сделки могут взять кредит не на всю сумму», — считает он.

Сегодня подобные программы своим покупателям предлагают такие девелоперы, как «Самолет», ГК «А101», ГК «Основа», «Мармакс», ГК «Страна Девелопмент», рассказали «Известиям» в этих компаниях. Также переговоры с банками о согласовании оптимальных условий программы траншевой ипотеки ведет ГК «Гранель», сообщила руководитель отдела ипотечного кредитования компании Юлия Судакова. Программа способна стать дополнительным фактором поддержания спроса на рынке новостроек, считает она.

Читайте подробнее в эксклюзивном материале «Известий»:

Поступить в транш: в РФ развивается ипотека с ежемесячным платежом в 1 рубль

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