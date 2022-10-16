Спрос на ипотеку с ежемесячным платежом 1 рубль в РФ поставил рекорд
Спрос на ипотеку с ежемесячным платежом от 1 рубля за последние несколько дней достиг рекордных значений, быстрее всего он набирает обороты в крупных городах. Так, в Санкт-Петербурге за последнюю неделю показатель вырос в три раза, рассказала «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
Суть таких программ заключается в том, что до ввода дома в эксплуатацию покупатель квартиры получает первый кредитный транш, за который и платит, — чаще всего это минимальная сумма с ежемесячным платежом всего 1 рубль, объяснила специалист. После сдачи дома банк выдает заемщику оставшуюся сумму по ставкам семейной или льготной ипотеки на новостройки.
Траншевая ипотека — относительно новый продукт для нашего рынка, пришедший на замену ипотеке под минимальный процент и некоторым другим видам субсидирования, согласен управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко.
«Ипотека траншами — удобный вариант кредита, который может стать популярным у разных групп заемщиков. Например, у тех, кто в ожидании новостройки снимает жилье и хотел бы платить в этот период малую сумму. Или у продающих другую квартиру — они, как правило, в ожидании сделки могут взять кредит не на всю сумму», — считает он.
Сегодня подобные программы своим покупателям предлагают такие девелоперы, как «Самолет», ГК «А101», ГК «Основа», «Мармакс», ГК «Страна Девелопмент», рассказали «Известиям» в этих компаниях. Также переговоры с банками о согласовании оптимальных условий программы траншевой ипотеки ведет ГК «Гранель», сообщила руководитель отдела ипотечного кредитования компании Юлия Судакова. Программа способна стать дополнительным фактором поддержания спроса на рынке новостроек, считает она.
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Поступить в транш: в РФ развивается ипотека с ежемесячным платежом в 1 рубль