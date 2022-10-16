Юрист предупредил о возможности проверки квартиры без согласия собственника

Представители ограниченного перечня структур имеют право явиться по месту жительства гражданина, а отдельных случаях они могут зайти на личную территорию против воли собственника. Об этом 16 октября агентству «Прайм» рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

По его словам, нанести визит могут коммунальные службы. Например, для проверки оборудования. Между тем входить в квартиру без разрешения владельца Госжилинспекция не имеет права.

Также прийти с проверкой после предварительного предупреждения могут представители Федеральной налоговой службы (ФНС), если собственник ведет предпринимательскую деятельность на дому.

Кроме того, полицейские могут явиться по заявлению заинтересованных лиц, но заходить внутрь вправе либо при наличии угрозы, либо постановления.

«Если у полицейских отсутствует постановление на обыск, то в этом случае пускать их необязательно. Но если, к примеру, было вынесено постановление на обыск, то сотрудники вправе применить силу для осмотра помещения. К гражданину может быть применена ст. 19.3 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за неповиновение законному требованию», — пояснил эксперт.

Юрист уточнил, что явиться с проверкой могут также органы опеки и попечительства. Отказать им в допуске в помещение можно, однако нужно помнить о последствиях, которые могут произойти.

Если не пустить в квартиру сотрудников коммунальных служб, нужно помнить, что в случае аварий, таких как прорыв водопроводных труб, ответственность ляжет уже только на собственника.

До этого, в июле, член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова в интервью агентству экономической информации рассказала, что хозяину квартиры может грозить штраф в размере 100 тыс. рублей за установку нового окна в многоквартирном доме. Она отметила, что незаконное переустройство жилья контролирует управляющая компания.

Кроме того, в феврале ведущий юрист евразийской юридической компании «Сенатор плюс» Василий Данилов рассказал, что, согласно новым правилам пользования жилыми помещениями, собственникам жилья необходимо получить в архитектурной инспекции разрешение на перепланировку балкона.