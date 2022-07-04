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Юрист предупредила о штрафе в 100 тыс. рублей за новые окна в квартире

Юрист Спиридонова предупредила о штрафе в 100 тыс. рублей за установку окна в квартире
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Штраф в размере 100 тыс. рублей может грозить хозяину квартиры за установку нового окна в многоквартирном доме. Об этом заявляет член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова в интервью агентству экономической информации «Прайм» в понедельник, 4 июля.

Как поясняет специалист, незаконное переустройство жилья контролирует управляющая компания.

Спиридонова обращает внимание на то, что, не имея соответствующего разрешения, нельзя менять окна в домах, которые представляют историческую ценность. Кроме того, подчеркивает эксперт, запрещена замена окон в новых зданиях, которые имеют архитектурный рисунок. И жильцы не имеют права переустраивать несущие стены, напомнила юрист.

Нарушение этих запретов приведет к предупреждению от управляющей компании, штрафу от жилищной инспекции в размере до 100 тыс. рублей или даже суду.

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