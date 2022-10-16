Байден счел ошибочным экономический план Трасс

Президент США Джо Байден счел ошибочным экономический план премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Об этом он заявил журналистам во время поездки в штат Орегон. Его слова 15 октября привел Белый дом.

«Я не был единственным, кто считал, что это являлось ошибкой», — сказал американский лидер.

Он отметил, что в настоящее время развитие событий в Великобритании вполне «предсказуемо».

По словам президента США, он не был согласен с предложенным Трасс планом, однако считает, что все решения должны зависеть от самих британцев.

В тот же день издание The Guardian сообщило, что депутаты правящей Консервативной партии намерены в понедельник обсудить будущее Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании. Как отмечается в материале, мнения разделились: одни убеждены в том, что она должна уйти в отставку как можно скорее, другие же считают, что нет нужды форсировать события.

Ранее, 3 октября, в парламентский комитет 1922 года (объединение рядовых депутатов-консерваторов) Великобритании было подано письмо с призывом вынести Трасс вотум недоверия. Эта инициатива связана с новым планом правительства по поддержке экономики страны.

Между тем 1 октября в израильском издании Detaly отметили, что Великобритания рискует потерять статус экономической державы из-за политики Трасс. Отмечалось, что масштабное снижение налогов в стране привело к тому, что инвесторы начали продавать фунт стерлингов и его курс рекордно упал.

До этого, 30 сентября, Трасс признала, что ее налоговая политика может привести к экономической нестабильности в королевстве. По ее словам, не всем гражданам понравится данная инициатива, однако у правительства есть четкий план, который премьер-министр сочла правильным для страны.