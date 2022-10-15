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Жителей 24-этажного небоскреба эвакуировали из-за пожара в Стамбуле

Мощный пожар охватил 24-этажный небоскреб в Стамбуле, жильцов эвакуировали
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Фото: соцсети
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Жители 24-этажного дома в Стамбуле были эвакуированы из-за пожара. Об этом в субботу, 15 октября, сообщил портал TGRT Haber.

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Пожар в жилом здании в районе Кадыкёй за довольно короткое время достиг верхних этажей. В настоящий момент он взят под контроль.

«Пожар, вспыхнувший в высотном здании в районе Кадыкёй, взят под контроль нашими пожарными командами. Эвакуация была проведена без человеческих жертв. Причина пожара будет выяснена после расследования», — написал мэр Экрем Имамоглу в своем Twitter-аккаунте.

О погибших и пострадавших не сообщается. Причины возгорания пока не установлены.

Ранее, 9 октября, три человека погибли при взрыве в жилом здании в Стамбуле. Здание также находилось в районе Кадыкёй. На месте происшествия работало большое количество пожарных расчетов и машин скорой помощи. По предварительной информации, причиной пожара стала утечка газа.

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