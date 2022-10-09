Три человека погибли при взрыве в Стамбуле
Три человека погибли при взрыве в жилом здании в Стамбуле, сообщил 9 октября губернатор города Али Ерлыкая.
«К сожалению, в результате взрыва <...> газа погибли три человека. Поисковые операции в здании продолжаются», — написал Ерлыкая в Twitter.
Здание находится в районе Кадыкёй.
На место происшествия прибыло большое количество пожарных расчетов и машин скорой помощи, отмечает Trend News Agency.
В ноябре прошлого года взрыв прогремел на четвертом этаже жилого дома в Стамбуле. В результате частично обрушился фасад здания. Шесть человек были спасены. О пострадавших не сообщалось.