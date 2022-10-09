Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков назвал неверной постановкой вопроса рассуждения о связи теракта на Крымском мосту с ядерной доктриной
Мир
Три человека погибли при взрыве в Стамбуле
Мир
Помпео счел безрассудными слова Байдена о риске ядерной войны
Общество
СК возбудил уголовное дело о терроризме после взрыва на Крымском мосту
Мир
Сухогруз Super Henry с украинской пшеницей прибыл в Кению
Политика
Путин заявил о направленности теракта на Крымском мосту на критически важную инфраструктуру
Общество
ФСБ установила подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту
Мир
Байден и Шольц обсудили дальнейшую помощь Украине
Спорт
«Торпедо» и «Пари НН» сыграли вничью в матче РПЛ
Мир
Социал-демократы в ФРГ возглавят правительство Нижней Саксонии
Мир
В Стамбуле прогремел взрыв
Общество
Специалисты восстановили электроснабжение Энергодара

Три человека погибли при взрыве в Стамбуле

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три человека погибли при взрыве в жилом здании в Стамбуле, сообщил 9 октября губернатор города Али Ерлыкая.

«К сожалению, в результате взрыва <...> газа погибли три человека. Поисковые операции в здании продолжаются», — написал Ерлыкая в Twitter.

Здание находится в районе Кадыкёй.

На место происшествия прибыло большое количество пожарных расчетов и машин скорой помощи, отмечает Trend News Agency.

В ноябре прошлого года взрыв прогремел на четвертом этаже жилого дома в Стамбуле. В результате частично обрушился фасад здания. Шесть человек были спасены. О пострадавших не сообщалось.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022