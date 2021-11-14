Взрыв газа произошел в жилом доме в турецком Стамбуле

Взрыв прогремел на четвертом этаже жилого здания в турецком Стамбуле. Об этом 14 ноября сообщает издание Yeni Şafak.

Отмечается, что в результате взрыва частично обрушился фасад здания. На место инцидента прибыли пожарные, медицинские и полицейские бригады. Шесть человек были спасены. Пожар удалось потушить. Другие подробности произошедшего не уточняются. О пострадавших не сообщается.

28 сентября стало известно, что взрыв произошел в жилом многоквартирном доме в шведском Гётеборге. По словам сотрудника службы скорой помощи Тони Стрёмберга, в результате взрыва пострадали около 25 человек.

Ранее, 2 сентября, в жилом доме в районе Рорбах в федеральной земле Бавария на юго-востоке Германии произошел взрыв. Отмечалось, что как минимум два человека пострадали и двое числились пропавшими без вести.