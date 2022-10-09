В Стамбуле прогремел взрыв

В турецком Стамбуле прогремел мощный взрыв, причина произошедшего пока не установлена. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщает Sabah.com.

Как уточняется, взрыв прогремел в жилом здании Кадыкёе.

«После взрыва начался пожар. На место происшествия было направлено множество полицейских, пожарных и медиков», — говорится в сообщении.

В социальных сетях стали распространяться фото и видео с места взрыва. На них видно, что горит здание в густонаселенном районе Стамбула.

По данным СМИ, огонь взят под контроль. По предварительным данным, один человек пострадал. На месте работает полиция.

В августе в Стамбуле произошел взрыв на газопроводе. Из-за ЧП перекрывали движение транспорта, никто не пострадал.