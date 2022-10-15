Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей Украине
Мир
Число погибших при взрыве на угольной шахте в Турции выросло до 28
Армия
До восьми беспилотников «Молния» смогут прикрепляться к Ил-76МД-90
Наука
Президент Швейцарии указал на абсурдность санкций в сфере науки
Общество
Попова заявила о первом случае гриппа H3N2 за осень в России
Мир
Саудовская Аравия выделила $400 млн на гуманитарную помощь Украине
Общество
Вильфанд пообещал похолодание жителям европейской части России
Мир
ВС РФ применили артиллерийские комплексы «Пенициллин» на Украине
Армия
Мобилизованные под Калининградом отправились на боевое слаживание
Общество
Строители МО РФ сдали три жилых дома на 250 квартир в Мариуполе
Армия
В Амурской области мобилизованные поборолись с танками в ближнем бою
Мир
В Японии признали беззащитность США перед оружием «Судного дня» РФ

В Турции заявили о запуске непрямых рейсов из России на север Кипра

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиакомпании откроют непрямые полеты из Москвы на турецкий север Кипра с марта 2023 года. Об этом заявил министр общественных работ и транспорта самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), лидер турко-кипрской Партии возрождения Эрхан Арыклы.

Взлет тронулся: РФ готовится запустить авиасообщение с Северным Кипром
Тем не менее дипломатического признания за этим не последует

«В новом сезоне две авиакомпании запустят маршруты Москва — Анталья — Эрджан», — цитирует его Cyprus Mail в пятницу, 14 октября.

Арыклы желает, чтобы турко-кипрская сторона стала партнером этих авиакомпаний. «У нас [в этом случае] будет право голоса», — поясняет он.

Помимо этого, министр указывает на необходимость создать на севере Кипра свою авиакомпанию.

О планах РФ запустить авиасообщение с Северным Кипром и открыть консульский пункт в Лефкоше сообщалось 11 октября. Однако было отмечено, что дипломатического признания ТРСК за этим не последует.

В то же время посол Кипра в Москве Кипрос Йоргаллис напомнил об уголовной ответственности для граждан РФ, въехавших на северную часть острова не через законные пункты пропуска. Это нарушает национальное законодательство Республики Кипр.

В 1974 году сторонники присоединения Кипра к Греции организовали госпереворот. Турция ввела на остров военных для защиты местного турецкоязычного населения. В результате ожесточенных боевых действий под турецким контролем оказалось около 37% территории Кипра. В 1983 году на ней была образована ТРСК, не признанная ни одним государством мира, кроме Турции. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, которая населена преимущественно греками-киприотами.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022