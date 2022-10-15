В Турции заявили о запуске непрямых рейсов из России на север Кипра

Авиакомпании откроют непрямые полеты из Москвы на турецкий север Кипра с марта 2023 года. Об этом заявил министр общественных работ и транспорта самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), лидер турко-кипрской Партии возрождения Эрхан Арыклы.

«В новом сезоне две авиакомпании запустят маршруты Москва — Анталья — Эрджан», — цитирует его Cyprus Mail в пятницу, 14 октября.

Арыклы желает, чтобы турко-кипрская сторона стала партнером этих авиакомпаний. «У нас [в этом случае] будет право голоса», — поясняет он.

Помимо этого, министр указывает на необходимость создать на севере Кипра свою авиакомпанию.

О планах РФ запустить авиасообщение с Северным Кипром и открыть консульский пункт в Лефкоше сообщалось 11 октября. Однако было отмечено, что дипломатического признания ТРСК за этим не последует.

В то же время посол Кипра в Москве Кипрос Йоргаллис напомнил об уголовной ответственности для граждан РФ, въехавших на северную часть острова не через законные пункты пропуска. Это нарушает национальное законодательство Республики Кипр.

В 1974 году сторонники присоединения Кипра к Греции организовали госпереворот. Турция ввела на остров военных для защиты местного турецкоязычного населения. В результате ожесточенных боевых действий под турецким контролем оказалось около 37% территории Кипра. В 1983 году на ней была образована ТРСК, не признанная ни одним государством мира, кроме Турции. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, которая населена преимущественно греками-киприотами.