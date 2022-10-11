Россиян предупредили об ответственности за незаконный въезд на север Кипра

Кипр напомнил об уголовной ответственности для россиян, въехавших на северную часть острова не через законные пункты пропуска. Об этом «Известиям» 11 октября заявил посол Республики Кипр в РФ Кипрос Йоргаллис.

Предупреждение последовало после сообщений о возможном запуске рейсов из России в непризнанную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Газета Milliyet со ссылкой на источники сообщила, что частная российская авиакомпания планирует открыть рейсы в аэропорт Эрджан в ТРСК уже 15 ноября.

В посольстве Кипра напомнили, что путешественники, въезжающие в Республику Кипр через незаконный аэропорт или порт, объявленные таковыми в соответствии с международным правом, нарушают национальное законодательство Кипра.

«По этой причине им настоятельно рекомендуется въезжать через законные пункты пропуска в Республику Кипр, чтобы не столкнуться с последствиями нарушения закона», — уточнили в ведомстве.

Законно въехать на северную часть острова россияне могут лишь через Республику Кипр, перейдя наземные КПП в Никосии. Прилет напрямую рейсом из РФ или Турции будет считаться преступлением, добавили в посольстве.

Также подчеркивается, что позиция РФ по достижению «всеобъемлющего решения кипрской проблемы на основе соответствующих резолюций СБ ООН, включая создание двухзональной, двухобщинной федерации с единым суверенитетом, международной правосубъектностью и гражданством положительно содействует усилиям Республики Кипр по возобновлению переговоров».

Как ранее в этот день писали «Известия», Россия готовится запустить авиасообщение с Северным Кипром и открыть консульский пункт в Лефкоше, но дипломатического признания за этим не последует.

В 1974 году сторонники присоединения Кипра к Греции организовали госпереворот. Турция ввела на остров военных для защиты местного турецкоязычного населения. В результате ожесточенных боевых действий под турецким контролем оказалось около 37% территории Кипра. В 1983 году на ней была образована ТРСК, не признанная ни одним государством мира, кроме Турции. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, которая населена преимущественно греками-киприотами.