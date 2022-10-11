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Россиян предупредили об ответственности за незаконный въезд на север Кипра

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Фото: ТАСС/EPA/KATIA CHRISTODOULOU
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Кипр напомнил об уголовной ответственности для россиян, въехавших на северную часть острова не через законные пункты пропуска. Об этом «Известиям» 11 октября заявил посол Республики Кипр в РФ Кипрос Йоргаллис.

Взлет тронулся: РФ готовится запустить авиасообщение с Северным Кипром
Тем не менее дипломатического признания за этим не последует

Предупреждение последовало после сообщений о возможном запуске рейсов из России в непризнанную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Газета Milliyet со ссылкой на источники сообщила, что частная российская авиакомпания планирует открыть рейсы в аэропорт Эрджан в ТРСК уже 15 ноября.

В посольстве Кипра напомнили, что путешественники, въезжающие в Республику Кипр через незаконный аэропорт или порт, объявленные таковыми в соответствии с международным правом, нарушают национальное законодательство Кипра.

«По этой причине им настоятельно рекомендуется въезжать через законные пункты пропуска в Республику Кипр, чтобы не столкнуться с последствиями нарушения закона», — уточнили в ведомстве.

Законно въехать на северную часть острова россияне могут лишь через Республику Кипр, перейдя наземные КПП в Никосии. Прилет напрямую рейсом из РФ или Турции будет считаться преступлением, добавили в посольстве.

Также подчеркивается, что позиция РФ по достижению «всеобъемлющего решения кипрской проблемы на основе соответствующих резолюций СБ ООН, включая создание двухзональной, двухобщинной федерации с единым суверенитетом, международной правосубъектностью и гражданством положительно содействует усилиям Республики Кипр по возобновлению переговоров».

Как ранее в этот день писали «Известия», Россия готовится запустить авиасообщение с Северным Кипром и открыть консульский пункт в Лефкоше, но дипломатического признания за этим не последует.

В 1974 году сторонники присоединения Кипра к Греции организовали госпереворот. Турция ввела на остров военных для защиты местного турецкоязычного населения. В результате ожесточенных боевых действий под турецким контролем оказалось около 37% территории Кипра. В 1983 году на ней была образована ТРСК, не признанная ни одним государством мира, кроме Турции. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, которая населена преимущественно греками-киприотами.

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