Минпромторг рассказал о производстве пуантов в России

Российское производство пуантов основывается на принципе подбора классических материалов природного происхождения: картон, атлас, кожа, воск. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщили «Известиям» в Минпромторге.

В ведомстве пояснили, что в России пуанты выпускаются такими компаниями как «Р-КЛАСС» и ООО «Гришко».

Российская компания «Гришко» занимается производством профессиональных пуантов для 84 стран мира, в том числе осуществляет поставку в Мариинский театр. Сообщается, что производственная мощность предприятия — 30–40 тыс. пуантов в месяц.

Компания «Р-КЛАСС» активно работает с русскими и зарубежными балеринами, а также поставляет свою продукцию в большинство академических театров России, ближнего и дальнего зарубежья. В среднем предприятие производит 5–6 тыс. пар в месяц. В ассортименте «Р-КЛАСС» 20 моделей пуантов, в каждой из которых есть четыре полноты.

Отмечается, что Большой театр является федеральной организацией, закупки которого регулируются законом о государственных закупках и контрактной системе.

При бюджетных закупках действует правило приоритета российского производителя перед иностранными аналогами. Для того чтобы закупить импортную продукцию, государственные организации должны получить разрешение Минпромторга, которое может быть выдано только при подтверждении отсутствия в России собственного производства необходимой продукции.

Балерины Большого театра в том числе используют пуанты и от российских производителей.

При этом в январе 2021 года Большой театр получил отказ по заявке на покупку импортных пуантов.

Ранее в августе директор международного культурного проекта «Русские сезоны» Алексей Лебедев рассказал в интервью «Известиям» о востребованности артистов из России в мире.