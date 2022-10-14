Автомобиль сбил пенсионерку в Самаре

В Самаре 73-летняя женщина пострадала в результате ДТП. Об этом в пятницу, 14 октября, пишет НИА «Самара».

Инцидент произошел накануне, 13 октября, в 18:20 в Кировском районе города. 23-летний водитель Renault ехал по проспекту Металлургов в сторону улицы Пугачевская. Напротив дома № 76 он сбил пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина получила травмы и была госпитализирована.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием трех легковых автомобилей в Якутии. Травмы получила 10-летняя пассажирка одной из иномарок.