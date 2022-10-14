Школьница пострадала при столкновении автомобилей в Якутии

В Алданском районе Якутии в результате ДТП с участием трех легковых автомобилей пострадала 10-летняя девочка. Об этом сообщает республиканское УГИБДД.

Авария произошла вечером 13 октября в поселке Нижний Куранах. По предварительным данным, 41-летняя водитель Toyota Vanguard при проезде перекрестка улиц Юбилейной и Новой не уступила дорогу Nissan Note. От удара Toyota отбросило на припаркованную Honda Accord.

В результате ДТП травмы получила 10-летняя пассажирка Nissan. Медики оказали ей помощь и назначили амбулаторное лечение, пишет ИА YakutiaMedia.

Отмечается, что в момент инцидента школьница находилась на заднем сиденье авто и не была пристегнута ремнем безопасности. Правоохранительные органы по факту столкновения машин проводят проверку.

12 октября два автомобиля столкнулись лоб в лоб на федеральной автодороге «Колыма» в Якутии. Четыре человека получили тяжелые травмы.