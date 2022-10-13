Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Якутии

Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на федеральной автодороге «Колыма» в Якутии. Четыре человека получили тяжелые травмы.

Авария произошла на территории Мегино-Кангаласского района. По данным ГИБДД республики, водитель автомобиля Toyota Fielder выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать грузовик «КамАЗ». Инспекторы уточнили, что на участке дороги обгон запрещен из-за опасного поворота. В результате автомобилист допустил столкновение с машиной «УАЗ», сообщает ИА YakutiaMedia.

Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. Четверо пострадавших доставлены в Мегино-Кангаласскую больницу.

В ночь на 13 октября четыре человека погибли в результате ДТП в Дмитрове Московской области. В стоящий на обочине полуприцеп врезался автомобиль Peugeot, за рулем которого находился несовершеннолетний водитель.