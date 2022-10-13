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Четыре человека погибли в результате ДТП в Подмосковье

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Фото: ГСУ СК России по Московской области
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Жертвами ДТП в Московской области стали четыре человека, возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 13 октября, сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК России.

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ДТП произошло в ночь на 13 октября на участке дороги по улице Бирлово Поле в Дмитрове. В стоящий на обочине дороги полуприцеп транспортного средства марки «КамАЗ» врезался автомобиль Peugeot, за рулем которого находился несовершеннолетний водитель, сообщает телеканал «360». После столкновения легковушка загорелась, отмечает RT.

В результате погибли четверо из пяти несовершеннолетних, которые находились в легковушке, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Следователи выясняют причины и обстоятельства случившегося. Также сотрудники СК дадут правовую оценку действиям или бездействию родителей несовершеннолетнего, осуществлявшего управление транспортным средством.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что за рулем автомобиля находился 15-летний подросток, который взял автомобиль у матери. Уголовное дело находится на контроле ведомства.

12 октября сайт kp.ru сообщил, что четыре человека пострадали в ДТП с двумя легковушкам на МКАД в Москве. По данным столичного дептранса, один водитель отвлекся и, вовремя не затормозив, въехал в другой. Столкновение создало пробку длиной в 6 км. Четверых пострадавших доставили в больницы.

11 октября сообщалось, что авария с участием пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном месте, произошла на улице Шипиловской на юге Москвы.В столичном дептрансе попросили пешеходов быть внимательными и всегда соблюдать правила дорожного движения (ПДД).

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