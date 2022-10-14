Реклама
Прямой эфир
Общество
Несколько тысяч детей выехали из Херсонской области в лагеря РФ
Мир
Глава МИД Черногории назвал честью запрет на въезд в Россию
Общество
Хуснуллин допустил запуск грузового движения по Крымскому мосту 15 октября
Мир
Итальянцы захотели разрешения конфликта на Украине путем переговоров
Мир
Шри-Ланка отказалась внедрять платежную систему «Мир»
Общество
В Энергодаре сообщили об ударах по городу со стороны украинских военных
Мир
Подоляк заявил о поиске Украиной способа продолжить работу Starlink
Мир
Захарова указала на безосновательные обвинения Запада в адрес неугодных стран
Мир
После взрыва на шахте в Турции заблокированы 87 горняков
Мир
Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»
Общество
Собчак может грозить до 8 лет тюрьмы за рекламу в Instagram
Мир
Умер исполнитель роли Хагрида в «Гарри Поттере» актер Робби Колтрейн

Будапешт выразит Киеву протест из-за сноса статуи в Закарпатье

0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Временного поверенного в делах Украины вызовут в МИД Венгрии, чтобы выразить протест в связи со сносом венгерского символа в Закарпатье. Об этом 14 октября в интервью Inforadió заявил глава венгерского министерства иностранный дел Петер Сийярто.

Донбасс номер два: к чему приведет зачистка венгров в Закарпатье
Правосеки грозят расправой, Будапешт жалуется на Украину в НАТО

«Мы слышали, что вчера в Мукачево снесли статую турула. Мы считаем это совершенно ненужной провокацией против венгров», — рассказал он.

Сийярто добавил, что после вызова временного поверенного власти также попросили помощи главы Закарпатской областной администрации Виктора Микиты, который, по словам главы венгерского МИД, не знал о произошедшем.

«Не ставится под сомнение, что к венгерскому национальному меньшинству, закарпатским венграм, на Украине относились несправедливо», — считает Сийярто.

Однако, отметил он, Будапешт «вынес этот вопрос за скобки» с начала специальной военной операции.

Накануне власти города в Закарпатской области решили демонтировать венгерскую символику в виде орла-турула, находящегося в замке Паланок. На его месте хотят установить украинский трезубец.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 10 октября заявил, что рассуждения о намерении Венгрии вернуть в состав страны Закарпатье не более чем пропаганда. По его словам, Киев и Будапешт могли бы «очень быстро» уладить разногласия, касающиеся венгерского меньшинства в Закарпатье, без влияния Москвы

В середине июля Сийярто сообщал, что Венгрия, как и любая другая страна, граничащая с Украиной, должна быть готова защищаться в случае необходимости. Он указал, что в случае чрезвычайных происшествий в украинском Закарпатье страна будет защитить венгров силой оружия.

Сийярто напомнил, что сегодня в в Закарпатье проживает 150 тыс. венгров.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, вступившему в силу 28 сентября 2017 года. Он существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022