Будапешт выразит Киеву протест из-за сноса статуи в Закарпатье

Временного поверенного в делах Украины вызовут в МИД Венгрии, чтобы выразить протест в связи со сносом венгерского символа в Закарпатье. Об этом 14 октября в интервью Inforadió заявил глава венгерского министерства иностранный дел Петер Сийярто.

«Мы слышали, что вчера в Мукачево снесли статую турула. Мы считаем это совершенно ненужной провокацией против венгров», — рассказал он.

Сийярто добавил, что после вызова временного поверенного власти также попросили помощи главы Закарпатской областной администрации Виктора Микиты, который, по словам главы венгерского МИД, не знал о произошедшем.

«Не ставится под сомнение, что к венгерскому национальному меньшинству, закарпатским венграм, на Украине относились несправедливо», — считает Сийярто.

Однако, отметил он, Будапешт «вынес этот вопрос за скобки» с начала специальной военной операции.

Накануне власти города в Закарпатской области решили демонтировать венгерскую символику в виде орла-турула, находящегося в замке Паланок. На его месте хотят установить украинский трезубец.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 10 октября заявил, что рассуждения о намерении Венгрии вернуть в состав страны Закарпатье не более чем пропаганда. По его словам, Киев и Будапешт могли бы «очень быстро» уладить разногласия, касающиеся венгерского меньшинства в Закарпатье, без влияния Москвы

В середине июля Сийярто сообщал, что Венгрия, как и любая другая страна, граничащая с Украиной, должна быть готова защищаться в случае необходимости. Он указал, что в случае чрезвычайных происшествий в украинском Закарпатье страна будет защитить венгров силой оружия.

Сийярто напомнил, что сегодня в в Закарпатье проживает 150 тыс. венгров.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, вступившему в силу 28 сентября 2017 года. Он существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.