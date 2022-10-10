На Украине назвали пропагандой слова о намерении Венгрии вернуть Закарпатье

Рассуждения о намерении Венгрии вернуть в состав страны Закарпатье не более чем пропаганда. Об этом в понедельник, 10 октября, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Говорить об этой претензии (Венгрии на Закарпатье. — Ред.) было бы пустой пропагандой. Я не думаю, что она возникла бы когда-либо даже на теоретическом уровне со стороны Венгрии», — сказал Подоляк в интервью венгерскому порталу Telex.

По его словам, Киев и Будапешт могли бы «очень быстро» уладить разногласия, касающиеся венгерского меньшинства в Закарпатье, без влияния Москвы. При этом негативные последствия отказа от международного права будут намного больше, чем выгоды от приобретения территории, указал Подоляк.

Ранее, в середине июля, глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Венгрия, как и любая другая страна, граничащая с Украиной, должна быть готова защищаться в случае необходимости. Он указал, что в случае чрезвычайных происшествий в украинском Закарпатье страна будет защитить венгров силой оружия.

Сийярто напомнил, что сегодня в в Закарпатье проживает 150 тыс. венгров.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, вступившему в силу 28 сентября 2017 года. Он существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.