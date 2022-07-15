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Будапешт заявил о готовности защитить венгров в украинском Закарпатье

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о готовности защитить венгров в Закарпатье в случае ЧП
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Фото: TASS/EPA/NOEMI BRUZAK
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Венгрия, как и любая другая страна, граничащая с Украиной, должна быть готова защищаться в случае необходимости. Об этом в пятницу, 15 июля, заявил глава МИД страны Петер Сийярто, его слова передает газета Blikk.

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По словам Сийярто, в случае чрезвычайных происшествий в украинском Закарпатье Венгрия готова спасти и защитить венгров силой оружия.

«В нашей стране подготовлены сценарии военной чрезвычайной ситуации. В наших интересах, чтобы на востоке как можно скорее установился мир, потому что тогда мы сможем избежать опасных сценариев, подготовленных, чтобы спасти и защитить 150 тыс. живущих в Закарпатье венгров», — подчеркнул министр иностранных дел.

Как отметил Петер Сийярто, у Венгрии нет разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским, «просто у него и у нас в этой ситуации разные интересы».

По его словам, Зеленский преследует цель вовлечь в этот конфликт как можно больше стран, хотя бы за счет поставок оружия.

Ранее в этот день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал санкционную политику ЕС в отношении России, последствия которой так остро ощутили страны – авторы рестрикций против РФ. По его словам, европейская экономика постепенно задыхается из-за «выстрела себе в легкие».

По мнению Орбана, в ближайшие месяцы Европу ждет экономический спад. Он отметил, что на такой сценарий указывают различные исследования, анализы и прогнозы.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Вашингтон передает Киеву оружие, использование которого провоцирует продление конфликта на Украине и гибель людей.

8 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен гарантировать, что конфликт на Украине не выйдет за пределы этой страны. Столтенберг подчеркнул, что НАТО несет ответственность за то, чтобы не произошло эскалации ситуации за пределами Украины.

Он отметил, что в случае, если конфликт выйдет из-под контроля, то это будет «еще более опасно, разрушительно и смертоносно». Для того чтобы этого не случилось, альянс усилил свое присутствие на Востоке, сказал генсек.

Столтенберг заверил, что НАТО готова защищать «каждый дюйм территории альянса».

24 февраля президент России объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. Она преследует несколько целей — защиту мирного населения ДНР и ЛНР, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, два последних аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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