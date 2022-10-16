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Движения вверх: Айвазовский в Донецке, Ленин в Берне, Гоголь в Москве

О чем на этой неделе говорили поклонники прекрасного
Фото: РИА Новости
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В прокат вышла криминальная драма Федора Лаврова «Сказка для старых», где одного из персонажей сыграл фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша. В Музейный фонд России войдет свыше 44 тыс. произведений искусства суммарной стоимостью более миллиарда рублей, которые находятся в четырех ведущих художественных музеях на присоединенных территориях. В галерее Moenius в Берне в конце октября пройдет русский аукцион «Иконы и искусство». Новый театр в Москве откроется 18 ноября спектаклем «Лубянский гример» по мотивам рассказа Николая Лескова «Тупейный художник». Испанский дирижер Сесар Альварес дал концерты в Новосибирской филармонии, где исполнил музыку Эдуарда Артемьева. Театр имени Гоголя открыл 98-й сезон сбором труппы — ее возглавил новый художественный руководитель Антон Яковлев. «Известия» выбрали самое интересное за неделю из мира искусства.

Наша живопись

В Музейный фонд России войдет свыше 44 тыс. произведений искусства суммарной стоимостью более миллиарда рублей, которые находятся в четырех ведущих художественных музеях на присоединенных территориях. Процесс их оформления в государственную собственность уже стартовал.

Всего в основном фонде 16 043 произведения, а это 10 групп хранения: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, театрально-декорационное искусство, книги и прочее. Из них произведений живописи — 2726, — рассказал «Известиям» директор музея Геннадий Полянский.

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Фото: из открытых источников
Картина Ивана Айвазовского «Морской пейзаж. Коктебель»

В качестве наиболее ценных произведений он выделил полотна живописцев второй половины XIX века. Например, «Морской пейзаж. Коктебель» (1880) кисти Ивана Айвазовского имеет ширину почти полтора метра и восхищает богатейшими цветовыми оттенками волн в лучах закатного солнца. В 2020 году на Sotheby’s работа сопоставимого размера и сюжета была продана за £1 млн.

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Геннадий Полянский подтвердил, что музей уже начал процесс интеграции и ведет переговоры о подключении комплексной автоматизированной музейной информационной системы «Камис», используемой российскими институциями.

Наследство Балабанова

На экраны страны вышел фильм Федора Лаврова «Сказка для старых». Одного из персонажей криминальной драмы сыграл фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша. В беседе с «Известиями» он рассказал, что кино хотя и «бандитское», но про жизнь.

Начнем хотя бы просто с Алексея Балабанова. Великий, гениальный режиссер. Он творец. Писал сценарии и экранизировал их. Получилось кино про жизнь, в которой есть и бандиты, — поделился Олег Гаркуша. — А обманываться или верить, зритель сам решит. Он идет в кинотеатр, чтобы сопереживать, веселиться, плакать и так далее

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Фото: Фрут Тайм
Кадр из фильма «Сказка для стариков»
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Артист также рассказал, какой должна быть рок-группа, чтобы он ее оценил. По его словам, из сотен — один-два коллектива как-то интересны, и прежде всего должен быть драйв: не такой, чтобы гитары ломать или вертеть ими над головой. Но чтобы видно было, что человеку кайфово. А таких коллективов на сцене вообще мало, подытожил музыкант.

Марксизм и марины

В галерее Moenius, которая расположена в Берне, в конце октября пройдет русский аукцион «Иконы и искусство», собравший более 300 лотов, в том числе 120 икон разных эпох.

Прежде всего среди топ-лотов назову три марины Айвазовского, портрет Льва Толстого кисти передвижника Василия Бакшеева, картину Александра Древина, зимний пейзаж Юлия Клевера, полотна «русских амазонок» — Ольги Розановой (оценена в 180 тыс. швейцарских франков) и Александры Экстер, графику Марка Шагала. Наконец, это пасхальные яйца, изготовленные на Имперском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге, — рассказал «Известиям» владелец галереи Марк Лерке.

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Фото: Galerie Moenius
Собрание трудов Ленина на аукционе Moenius
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Заметное место на торгах Moenius занимают труды классиков марксизма-ленинизма — в том числе полные собрания сочинений Ленина и его важнейшие работы, которые высоко котируются на книжном рынке. В прошлом году первое английское издание «Капитала» с авторским посвящением Энгельсу ушло за 110 тыс. швейцарских франков.

Не прибьешь

Новый театр откроется 18 ноября спектаклем «Лубянский гример» по мотивам рассказа Николая Лескова «Тупейный художник». Об этом «Известиям» рассказал худрук Эдуард Бояков. По его словам, сейчас все силы брошены на этот проект, который планируют играть каждый день, 32 спектакля в месяц.

— Сложнейшая задача, большое количество составляющих, — заметил худрук. — В частности, невероятная архитектура усадьбы Салтыковых – Чертковых. Не припомню, чтобы театральное действие происходило в подобном памятнике. Ни один московский театр, включая Большой и Малый, не может похвастаться подобной эклектикой, нарочитостью, сложностью интерьеров. В связи с этим возникает много проблем, потому что памятник — это памятник, тут ничего не прибьешь, не повесишь.

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Фото: vk.com/noviy_teatr
Эдуард Бояков на репетиции спектакля «Лубянский гример»
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Худрук отметил, что существование артистов в театре будет определять актерская антропология, а объединит артистов не циничное желание заработать и попасть в топы новостей, а стремление сделать успешный спектакль.

Большая музыка

Испанский дирижер Сесар Альварес дал концерты в Новосибирской филармонии, где исполнил произведения Эдуарда Артемьева, в том числе мессу «Девять шагов к Преображению» и музыку из кинофильмов Андрея Тарковского и Никиты Михалкова. Дирижер встал за пульт симфонического оркестра Новосибирской филармонии.

Мы привыкли к дурацким голливудским фильмам, где музыка — просто фон, краска, —размышлял он в беседе с «Известиями». — У Тарковского да и у Михалкова музыка сама по себе имеет очень большое значение. Считаю, что это уникальные тандемы, и Артемьев с Михалковым, и Артемьев с Тарковским. Аналогов я не знаю.

Движения вверх
Дирижер Сесар Альварес

Дирижер Сесар Альварес

Фото: Пресс-служба ГАСО РТ
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Он отметил, что есть очень сильный композитор Джон Уильямс, который много работал со Стивеном Спилбергом, написал музыку к «Списку Шиндлера», но все-таки это лишь киномузыка. Тогда как у Артемьева — настоящая большая музыка, которая в полной мере представляет русскую композиторскую школу, констатировал музыкант.

98 плюс 25

Театр имени Гоголя открыл 98-й сезон сбором труппы, который провел новый художественный руководитель Антон Яковлев. Он сообщил о пополнении коллектива на 25 молодых артистов, о том, что Максим Аверин сыграет в новом спектакле барона Мюнхгаузена, а также о первостепенных задачах, стоящих перед артистами.

Сегодня, когда все так разобщены, зрителю как никогда нужны надежда и единение, — заявил Антон Яковлев. — Мы не имеем права на уныние и смуту, ненависть и нигилизм. Нужно пытаться возродить в себе непосредственность ребенка, смотря на мир с позиций не наивного, но разумного идеализма. А значит, верить в лучшее, даже вопреки тому, что кажется неизбежным.

Движения вверх
Художественный руководитель Театра имени Гоголя Антон Яковлев

Художественный руководитель Театра имени Гоголя Антон Яковлев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Режиссер считает, что люди должны перестать стесняться возвышенных человеческих чувств, прикрывая их сарказмом. Он уверен, что стоит возродить таинство театрального процесса, создав почтительную дистанцию между зрителем и творцом.

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