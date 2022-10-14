Объем предложений по китайским автомобилям в РФ увеличился в 3,2 раза

Объем предложений в России по машинам китайских брендов по итогам первого полугодия 2022 года увеличился в 3,2 раза. Об этом 14 октября «Известиям» сообщили специалисты портала «Авто.ру».

По сравнению с августом 2021 года на 64% выросли просмотры объявлений новых автомобилей и на 13% — просмотры контактов продавцов. Каждый пятый выставленный на продажу автомобиль на «Авто.ру» сейчас китайский, сообщили специалисты ресурса.

Самыми популярными среди российских покупателей китайскими брендами на данный момент стали Haval, Chery, Geely, Changan и Exeed. По оценке экспертов, особенно отличилась марка Exeed. В сравнении с цифрами 2021 года количество объявлений автомобилей бренда выросло в 20 раз.

12 октября стало известно, что в России всё чаще стали брать в лизинг китайские машины. По оценке компании «Газпромбанк Автолизинг», за девять месяцев текущего года доля переданных в лизинг автомобилей китайского производства увеличилась в России с 9,7 до 26,3%. Если в январе–марте 2022 года доля «китайцев» в портфеле сделок лизинговой компании не превышала 10%, то в апреле 2022 года она составила 19,1%. С апреля по сентябрь 2022 года доля увеличилась до 26,3%. В легковом сегменте юридические лица и индивидуальные предприниматели отдали предпочтение автомобилям марок Geely, Haval, Chery и Exeed.