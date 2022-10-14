Анджелина Джоли назвала причину развода с Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли в своем письме к Брэду Питту, которое появилось в Сети, назвала алкоголь причиной их развода. Об этом 13 октября сообщило издание The Daily Mail.

В своем письме, датированном 2021 годом, Джоли отметила, что не захотела разговаривать с бывшим супругом вживую, поскольку хотела избежать «чрезмерной эмоциональности». Также актриса заявила о намерении продать свою долю в винодельне Chateau Miraval.

«Это место, куда мы привезли близнецов после их рождения, где мы поженились у мемориальной доски в память о моей матери. Место, в котором, как я думала, я состарюсь. Даже сейчас невозможно писать это без слез. Я буду дорожить своими воспоминаниями о том, что было здесь десять лет назад», — приводит слова Джоли НСН.

Актриса добавила, что винодельня стала «местом, которое знаменует собой начало конца их семьи и бизнеса, который сосредоточен вокруг алкоголя».

Джоли призналась, что надеялась, что общий бизнес сблизит ее с супругом, но вместо этого наблюдала «множество невнимательных поступков». Большинство решений Питта по части винодельни были приняты без ее согласия.

Джоли заявила, что больше не будет участвовать в ведении этого бизнеса, поскольку «алкоголь навредил ее семье». Актриса добавила, что не хочет вести совместные дела с алкоголиком, который причинял ей боль во время брака и тратил деньги из семейного бюджета на собственные нужды, сообщает сайт kp.ru.

4 октября стало известно, что голливудская актриса Анджелина Джоли подала иск о домашнем насилии против своего бывшего супруга — актера Брэда Питта. Актриса рассказала о случае, который произошел в сентябре 2016 года в частном самолете. По словам Джоли, вспыхнул конфликт, в ходе которого Питт попытался придушить одного из детей и ударил другого по лицу, схватил жену за голову и потряс, облил ее пивом, а отпрысков — вином. Спустя несколько дней Джоли подала на развод, брак расторгли в 2019 году. Актриса также пожаловалась на эмоциональное и физическое насилие в рамках разбирательства вокруг их общей винодельни, которая находится во Франции.