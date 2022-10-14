Реклама
Прямой эфир
Армия
В ЛНР сообщили об отходе основных подразделений ВСУ из Артемовска
Мир
Эрдоган заверил в обеспечении безопасности создаваемого в Турции газового хаба
Мир
МИД указал на риск столкновения ядерных держав из-за действий США на Украине
Экономика
Danone выйдет из бизнеса по производству молочных продуктов в России
Мир
Лукашенко заявил о развязывании Западом гибридной войны против стран СНГ
Мир
Маск подтвердил невозможность постоянно оплачивать Starlink на Украине
Мир
Главам МИД и минобороны Черногории запретили въезд в Россию
Общество
Правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля 2023 года
Общество
Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов России
Мир
Нарышкин заявил о наличии у РФ разведданных по диверсии на «Северных потоках»
Мир
В ЕС возник дефицит средств на возмещение поставок оружия Украине
Мир
Путин назвал неприемлемыми заявления Макрона о роли России по Карабаху

Анджелина Джоли назвала причину развода с Питтом

В Сети появилось письмо Анджелины Джоли к Питту, в котором она назвала алкоголь причиной их развода
0
Фото: Global Look Press/Jaguar
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская актриса Анджелина Джоли в своем письме к Брэду Питту, которое появилось в Сети, назвала алкоголь причиной их развода. Об этом 13 октября сообщило издание The Daily Mail.

Десять фактов о «Брэджолине»
Десять фактов о «Брэджолине»
Что могло привести к разводу звездной пары

В своем письме, датированном 2021 годом, Джоли отметила, что не захотела разговаривать с бывшим супругом вживую, поскольку хотела избежать «чрезмерной эмоциональности». Также актриса заявила о намерении продать свою долю в винодельне Chateau Miraval.

«Это место, куда мы привезли близнецов после их рождения, где мы поженились у мемориальной доски в память о моей матери. Место, в котором, как я думала, я состарюсь. Даже сейчас невозможно писать это без слез. Я буду дорожить своими воспоминаниями о том, что было здесь десять лет назад», — приводит слова Джоли НСН.

Актриса добавила, что винодельня стала «местом, которое знаменует собой начало конца их семьи и бизнеса, который сосредоточен вокруг алкоголя».

Джоли призналась, что надеялась, что общий бизнес сблизит ее с супругом, но вместо этого наблюдала «множество невнимательных поступков». Большинство решений Питта по части винодельни были приняты без ее согласия.

Джоли заявила, что больше не будет участвовать в ведении этого бизнеса, поскольку «алкоголь навредил ее семье». Актриса добавила, что не хочет вести совместные дела с алкоголиком, который причинял ей боль во время брака и тратил деньги из семейного бюджета на собственные нужды, сообщает сайт kp.ru.

4 октября стало известно, что голливудская актриса Анджелина Джоли подала иск о домашнем насилии против своего бывшего супруга — актера Брэда Питта. Актриса рассказала о случае, который произошел в сентябре 2016 года в частном самолете. По словам Джоли, вспыхнул конфликт, в ходе которого Питт попытался придушить одного из детей и ударил другого по лицу, схватил жену за голову и потряс, облил ее пивом, а отпрысков — вином. Спустя несколько дней Джоли подала на развод, брак расторгли в 2019 году. Актриса также пожаловалась на эмоциональное и физическое насилие в рамках разбирательства вокруг их общей винодельни, которая находится во Франции.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022