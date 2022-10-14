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На теле убитой в Саратове девочки нашли 19 ножевых ранений

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Фото: СК РФ/saratov.sledcom.ru
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На теле убитой в Саратове 10-летней девочки нашли 19 ножевых ранений. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил источник «Известий».

По подозрению в убийстве с особой жесткостью сотрудниками правоохранительных органов задержана 14-летняя сестра убитой.

Школьница, как пояснил собеседник, дала первые показания. Она рассказала, что расправилась с сестрой, пока родителей не было дома. На допросе девочка рассказала, что пошла на преступление, из-за того что испытывала к сестре личную неприязнь.

По факту произошедшего саратовские следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос об избрании школьнице меры пресечения.

По предварительным данным, родители детей находились в разводе. В региональном управлении СКР отметили, что дадут оценку органам профилактики и защиты прав несовершеннолетних.

Ранее 14 октября сообщалось, что тело убитой девочки с множественными ножевыми ранениями и ожогами обнаружила ее мать, когда вернулась с работы домой 13 октября примерно в 18:30. После этого она сразу же обратилась в полицию.

В апреле сообщалось о задержании в поселке Нема в Кировской области 16-летнего подростка, подозреваемого в нападении на своих сводных сестер, одна из которых была убита, а вторая — тяжело ранена. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2. ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего») и ч. 3. ст. 30 УК РФ, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

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