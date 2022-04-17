Подростка заподозрили в убийстве четырехлетней сестры под Кировом

Около одного из домов поселка Нема в Кировской области 16 апреля обнаружили тело четырехлетней девочки с ножевыми ранениями, рядом с ней лежала без сознания семилетняя девочка с травмами головы, она выжила. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщается на сайте Следственного комитета России по региону.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого по делам об убийстве и покушении на убийство, сейчас его допрашивают. По данным следствия, преступником стал их 16-летний сводный брат — сын матери девочек от первого брата.

Как узнали «Известия», в субботу вечером родители ушли мыться в баню и оставили присматривать за маленькими дочерьми их сводного брата. По возвращении домой они обнаружили рядом с домом тело четырехлетней девочки с ножевыми ранениями. Рядом без сознания лежала старшая дочь. Врачи скорой помощи, вызванной на место происшествия, констатировали смерть четырехлетней девочки. Ножевые ранения в области спины и шеи оазались несовместимы с жизнью.

Вторую девочку семи лет госпитализировали. У первоклассницы обнаружили два ранения от пневматической винтовки и множественные травмы в области головы. Сейчас, как сообщили изданию свидетели, старший ребенок находится в реанимации.

Жители поселка Нема в Кировской области, рядом с которыми проживала семья, заявили, что не замечали за подозреваемым в убийстве ничего странного. По их словам, подросток уже закончил школу и учится в местном техникуме.

«Учился в школе, сейчас учится в техникуме механизации и сельского хозяйства. Нормальный вроде парень был, довольно веселый и отзывчивый», — рассказал житель поселка.

У дома, где родители нашли тело своей четырехлетней дочери, образовался стихийный мемориал. Соседи принесли цветы и мягкие игрушки.

СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2. ст.105 УК РФ (убийство малолетнего) и по ч. 3. ст. 30 УК РФ, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Ранее, 23 марта, в Нижнем Новгороде обнаружены тела супружеской пары с двумя детьми. Тела обнаружили в квартире многоэтажного дома на улице Минина 23 марта. На них зафиксированы ножевые ранения.По предварительным данным, главе семейства было 43 года, матери 41, а детям — 10 и 4.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

По информации Telegram-канала «112», убитым оказался Василий Мельников, владелец медицинской компании «Медстом», занимающейся поставками оборудования для лабораторий. Отрабатывается версия о том, что бизнесмен убил членов своей семьи, после чего покончил с собой.