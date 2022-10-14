Саратовскую школьницу задержали по подозрению в убийстве младшей сестры

В Саратове сотрудники правоохранительных органов задержали 14-летнюю девочку, подозреваемую в убийстве с особой жесткостью своей 10-летней сестры. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В сообщении говорится, что тело убитой девочки с множественными ножевыми ранениями и ожогами обнаружила ее мать, когда вернулась с работы домой 13 октября примерно в 18:30. После этого она сразу же обратилась в полицию.

«По подозрению в совершении данного преступления задержана 14-летняя сестра потерпевшей. В настоящее время с ней проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения», — сообщили в СК РФ.

Там также отметили, что действиям должностных лиц, отвечающих за профилактику и защиту прав несовершеннолетних, будет дана правовая оценка.

Ранее, 17 апреля, сообщалось о задержании в поселке Нема в Кировской области 16-летнего подростка, подозреваемого в нападении на своих сводных сестер, одна из которых была убита, а вторая — тяжело ранена. Как узнали «Известия», родители ушли мыться в баню и оставили присматривать за маленькими дочерьми их сводного брата. По возвращении домой они обнаружили рядом с домом тело четырехлетней девочки с ножевыми ранениями. Рядом без сознания лежала старшая дочь.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2. ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего») и ч. 3. ст. 30 УК РФ, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).