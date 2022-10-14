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Таджикистан принимает Шестнадцатые молодежные Дельфийские игры

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Республика Таджикистан принимает Шестнадцатые молодежные Дельфийские игры государств — участников СНГ — они состоятся в Душанбе с 14 по 18 октября 2022 года. Мероприятие проходит под патронатом Президента Таджикистана Эмомали Рахмона и Международного Дельфийского комитета (штаб-квартира в Москве). Состязания станут ключевым событием в праздновании 20-летнего юбилея Дельфийских игр Содружества.

Шестнадцатые молодежные Дельфийские игры государств — участников Содружества Независимых Государств посвящены Году народного творчества и культурного наследия в СНГ и входят в План мероприятий по проведению в Содружестве Независимых Государств в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия.

Игры проводятся в целях содействия профессиональному росту молодых талантов и развитию национальных культур, поощрения межкультурного диалога и укрепления связей между странами, развития событийного туризма и креативных индустрий.

Организацию и проведение Игр осуществляет Министерство культуры Республики Таджикистан при поддержке Исполнительного органа государственной власти города Душанбе, Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств и наблюдателей Международного Дельфийского комитета в Республике Таджикистан.

Ожидается, что в состязаниях примут участие около 500 юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет из стран Содружества, а в состав жюри войдут более 30 видных деятелей искусств, профессоров и докторов искусствоведения СНГ. В этом году программа соревнований включает в себя 10 номинаций: 7 конкурсных – фортепиано, скрипка, изобразительное искусство, академическое пение, сольное народное пение, эстрадное пение, народный танец – и 3 фестивальные – народные инструменты, духовые инструменты, художественные ремесла.

Для проведения номинаций Игр в Душанбе будут задействованы лучшие объекты — Национальная консерватория Таджикистана им.Т.Сатторова, Таджикский государственный институт культуры и искусства им.М.Турсунзода, Государственный институт изобразительных искусств и дизайна Таджикистана и пр.

Церемония открытия состоится завтра, а главным итоговым событием Шестнадцатых молодежных Дельфийских игр государств – участников СНГ станет гала-концерт, который пройдет 17 октября в Государственном академическом театре оперы и балета им. С.Айни и даст возможность лауреатам Игр продемонстрировать свое мастерство на большой сцене.

В сфере творчества Дельфийские игры занимают место, аналогичное позиции Олимпийских в спорте. Игры развиваются как глобальная система поиска и поддержки молодых талантов, самореализации молодежи в художественной, научно-технической и креативной областях, воспитания подрастающего поколения. К настоящему моменту проведено более 100 всемирных, международных и национальных Дельфийских игр. На сегодня более 2000 лауреатов заняли ведущие позиции в сфере искусства или управления культурой во многих странах, а более 700 вышли на сцены мирового уровня.

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