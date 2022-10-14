Почти половина стран ЕС за июнь увеличила вдвое ввоз товаров из России

Тринадцать стран Евросоюза (ЕС) за июнь нарастили импорт из России почти в два раза. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Согласно представленным данным, лидером среди нарастивших импорт стран ЕС оказалась Словения, увеличившая ввоз российских товаров почти вдвое. На втором месте Испания — она увеличила импорт на 69%. На третьем месте по этому показателю Швеция (48%).

Следом идут Бельгия, которая в денежном выражении нарастила импорт на четверть, и Польша (19%). Нарастили импорт также Дания, Болгария, Румыния, Мальта, Словакия, Хорватия, Латвия и Эстония.

Остальные четырнадцать стран Евросоюза, наоборот, сократили ввоз российских товаров. Лидером в этом списке стал Кипр, который сократил импорт на 92%. Затем идут Австрия (40%) и Люксембург (37%).

ЕС после начала Россией специальной операции на Украине начал вводить санкции против России, в том числе против импорта российских товаров и сырья. Однако всё это обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цент на топливо и продукты в самой Европе.

Так, депутат от Австрийской партии свободы (АПС) Хуберт Фукс 13 октября назвал антироссийские санкции «смертельным ударом» по экономике как Австрии, так и в целом всего Евросоюза.

До этого, 20 сентября, на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отмечалось, что введение очередных антироссийских санкций нецелесообразно ввиду того, что уже принятые ранее рестрикции пока не оказали ожидаемого эффекта на экономику России.

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