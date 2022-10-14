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Почти половина стран ЕС за июнь увеличила вдвое ввоз товаров из России

Тринадцать стран ЕС за июнь увеличили ввоз товаров из России почти вдвое
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Тринадцать стран Евросоюза (ЕС) за июнь нарастили импорт из России почти в два раза. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб.

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Согласно представленным данным, лидером среди нарастивших импорт стран ЕС оказалась Словения, увеличившая ввоз российских товаров почти вдвое. На втором месте Испания — она увеличила импорт на 69%. На третьем месте по этому показателю Швеция (48%).

Следом идут Бельгия, которая в денежном выражении нарастила импорт на четверть, и Польша (19%). Нарастили импорт также Дания, Болгария, Румыния, Мальта, Словакия, Хорватия, Латвия и Эстония.

Остальные четырнадцать стран Евросоюза, наоборот, сократили ввоз российских товаров. Лидером в этом списке стал Кипр, который сократил импорт на 92%. Затем идут Австрия (40%) и Люксембург (37%).

ЕС после начала Россией специальной операции на Украине начал вводить санкции против России, в том числе против импорта российских товаров и сырья. Однако всё это обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цент на топливо и продукты в самой Европе.

Так, депутат от Австрийской партии свободы (АПС) Хуберт Фукс 13 октября назвал антироссийские санкции «смертельным ударом» по экономике как Австрии, так и в целом всего Евросоюза.

До этого, 20 сентября, на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отмечалось, что введение очередных антироссийских санкций нецелесообразно ввиду того, что уже принятые ранее рестрикции пока не оказали ожидаемого эффекта на экономику России.

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