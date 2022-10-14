В РВСН прошли учения с Йошкар-Олинским ракетным соединением

В Ракетных войсках стратегического назначения РФ (РВСН) завершаются командно-штабные учения с Йошкар-Олинским ракетным соединением. В общей сложности в проведении учения задействовано более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники, сообщило Минобороны РФ в пятницу, 14 октября.

Отмечается, что комиссия Командования РВСН инспектирует состояние боевой подготовки, а также проверяет слаженность действий военнослужащих при выполнении задач.

Как сообщает военное ведомство, в ходе учения отрабатываются вопросы интенсивных маневренных действий мобильных ракетных комплексов «Ярс», их маскировки и противодействия современным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа (ЦВО).

Кроме того, ракетные полки, оснащенные подвижным грунтовым ракетным комплексом (ПГРК) «Ярс», осваивают новые маршруты боевого патрулирования.

Уточняется, что для обнаружения диверсионных групп в позиционном районе ракетной дивизии и охраны ПГРК «Ярс» применяется широкая линейка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе «Элерон».

Согласно заявлению Минобороны, особое внимание в ходе учений уделено новым способам инженерного оборудования и прикрытия полевых позиций ракетных полков мобильного базирования, а также охране и обороне полевых районов в различное время суток. Для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования ракетчики применяли новейшую машину дистанционного разминирования (МДР) «Листва».

Минобороны указало на то, что командно-штабное учение РВСН с Йошкар-Олинским ракетным соединением не только определит общий уровень боевой подготовки дивизии, но и оценит возможности современного вооружения и специальной техники, поступающих в соединения.

Ранее, 13 октября, Минобороны показало работу ракетных комплексов «Штурм-С». Ведомство отметило, что машина используется для уничтожения танков и другой бронетехники противника, способен успешно поражать живую силу и полевые укрепления, а также малоскоростные низколетящие воздушные цели.

В тот же день Расчеты «Бук-М3» ЦВО уничтожили средства воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские военные захватили воздушную цель, совершающую подлет к охраняемым объектам по баллистической траектории. Уточняется, что расчет выполнил пуск двух зенитных управляемых ракет и поразил средство воздушного нападения противника на удалении в несколько километров от населенного пункта. В результате удалось избежать жертв среди мирных жителей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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