Со следующего года в России газированные напитки могут подорожать как минимум на 7% без учета инфляции. Максимум цены вырастут более чем на 20%, сказали «Известиям» опрошенные эксперты. Это вероятно в случае, если с 2023 года будет введен акциз для сладкой газировки.

Соответствующий законопроект правительства Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на следующей неделе. Согласно документу, с 2023 года производители сахаросодержащих напитков будут платить сбор в 7 рублей за 1 л. Об этом «Известиям ­­ » рассказали в Минфине.

«Ожидается, что дополнительные доходы федерального бюджета от поступлений таких акцизов составят около 35 млрд рублей в год. В перечень подакцизных напитков не входят отдельные виды пищевой продукции, например соки, сироп», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, сбор не нужно будет платить за напитки, которые проходят госрегистрацию (например, смеси для фитнеса и спорта), квасы с содержанием спирта от 0,5% до 1,2%, нектары и морсы.

Индустрия не поддерживает инициативу ввести акциз, сказал «Известиям» глава «Союзнапитков» Максим Новиков. Производители же, вероятно, перенесут акциз на плечи потребителей, то есть повысят цены на продукцию, уверен главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.

Представители фракций Госдумы в целом поддерживают предложение правительства. Собранные средства направят на борьбу с сахарным диабетом, статистика по распространению этого заболевания в России практически угрожающая, напомнил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, депутат «Справедливой России — За правду» Федот Тумусов.

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Чека ради: бизнес предупредил о риске подорожания газировки минимум на 7%