В РФ предложили обязать онлайн-магазины принимать наличные

Онлайн-ритейлеры (магазины и агрегаторы), которые отказывают покупателям в оплате наличными, дискриминируют своих клиентов, уверены в «Общественной потребительской инициативе» (ОПИ). Организация получает жалобы людей, которые попали в такую ситуацию. Действующее регулирование содержит противоречие — именно оно позволяет бизнесу принимать только безналичную оплату, уверены правозащитники. Об этом сказано в их письме в Роспотребнадзор. «Известия» ознакомились с документом, ОПИ просит службу пояснить нормы законодательства и скорректировать их.

С 1 сентября вступили в силу поправки в ст. 16 закона «О защите прав потребителей». Новая норма запрещает продавцам ограничивать право покупателя в выборе формы оплаты. То есть люди сами должны решать, как они готовы рассчитаться за товары и услуги — наличными или картой. Ст. 16.1 документа уточняет этот порядок. Согласно ей, продавец обязан принимать живые деньги и безналичную оплату только в случае, если компания решила использовать наличные в работе. Получается, что в противном случае живые средства можно не принимать. Эта коллизия и стала причиной споров, сказал «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов.

У общественников возник вопрос, насколько правомерна практика агрегаторов и интернет-магазинов, например AliExpress, Wildberries и Ozon, которые отказываются принимать наличные. В некоторых случаях компании не доставляют товары без предоплаты по безналичному расчету.

«Практика дискриминации отдельных групп потребителей, лишающихся возможности приобретать товары, представляется не вполне правомерной», — подчеркнула ОПИ в письме в Роспотребнадзор.

В Роспотребнадзоре «Известиям» сказали, что служба пока не получала жалоб на агрегаторы и продавцов из-за способа оплаты покупок, но предметно рассмотрит инициативу ОПИ.

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