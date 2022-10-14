Реклама
Прямой эфир
Мир
В Белоруссии раскритиковали отстранение спортсменов от соревнований
Мир
Южная Корея ввела санкции против КНДР из-за запусков ракет
Экономика
В РФ предложили обязать онлайн-магазины принимать наличные
Армия
Львова-Белова заявила об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
Армия
В РВСН прошли учения с Йошкар-Олинским ракетным соединением
Мир
В Белоруссии предупредили о риске начала третьей мировой войны
Мир
В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции
Мир
В ФРГ прошли автопробеги против энергополитики правительства
Политика
В бюджете сократили средства на тушение пожаров и туризм
Мир
Зампостпреда РФ при ОБСЕ указал на отсутствие реакции на преступления Украины
Экономика
В СБП проработают вопрос переводов в Армению и Казахстан
Мир
В Турции приняли законопроект о лишении свободы за дезинформацию

Число вакансий «мужских» профессий выросло на 74% с начала мобилизации

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На сайтах по поиску работы после объявления частичной мобилизации возросло число вакансий в «мужских» профобластях. По данным HeadHunter (hh.ru), предоставленным «Известиям», в девяти сферах, в которых в основном задействованы мужчины, число вакансий в период с 21 сентября по 11 октября 2022 года увеличилось в среднем на 74% в сравнении с периодом с 21 августа по 11 сентября 2022-го.

Выйдут из строя: от мобилизации хотят освободить родственников погибших
Инициатива исключит ситуации, когда семья может потерять больше одного человека

Наибольший прирост отмечается в автомобильном бизнесе — 97%, в IТ — 85%, в сфере транспорта и логистики — 83%, в области инсталляции и сервиса — 80%, в производстве и сельском хозяйстве — 79%, в строительстве — 70%. Также на 80% увеличился спрос на рабочий персонал.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2022-м число вакансий по «мужским» профессиям в среднем выросло на 136%, следует из данных hh.ru.

В сервисе Superjob также отметили динамику роста вакансий в сегментах авто- и ж/д перевозок, логистики, станко- и машиностроения, металлургии и в автосервисах.

При этом в целом рынок труда пока слабо реагирует на проведение частичной мобилизации, считает главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. К примеру, с 3 по 9 октября число активных вакансий снизилось на 1%, а число активных резюме выросло на 0,3% по сравнению с первой неделей после объявления частичной мобилизации, добавила она.

В то же время за период с 21 сентября по 11 октября 2022 на hh.ru опубликовано 44,7 тыс. вакансий с постоянным удаленным форматом работы. Это в два раза больше, чем за период с 21 августа по 11 сентября 2022, сообщили представители сервиса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Активность в поиске: мобилизация резко увеличила число «мужских» вакансий

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022