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В Белоруссии рассказали о влиянии Запада на переговоры РФ и Украины

Глава МИД Белоруссии рассказал о сорвавшейся подписи «финальных документов» между РФ и Украиной
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Фото: РИА Новости/БелТА
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Европейские коллеги приказали президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить переговоры с Россией. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, который обеспечивал три раунда украинско-российских переговоров на белорусской земле в феврале и марте 2022 года.

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«Поверьте, с каждым раундом всё больше и больше появлялась надежда на успех. И после третьего раунда и первая, и вторая делегации сказали: «Мы приезжаем через несколько дней подписывать финальные документы». Что произошло потом — одному богу известно, но в Нью-Йорке мне сказали коллеги из некоторых европейских стран, что руководству Украины была дана четкая команда: не вести переговоры с руководством России», — сказал Владимир Макей.

Министр подчеркнул, что по окончании раундов двусторонних переговоров заходила речь о прогрессе и намерениях двигаться дальше. Однако после возвращения домой украинская сторона начинала отыгрывать договоренности обратно.

Три раунда украинско-российских переговоров прошли в Белоруссии в феврале и марте 2022 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Если не остановимся, то это точно дойдет до третьей мировой»

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