В СБП проработают вопрос переводов в Армению и Казахстан

Новыми направлениями трансграничных переводов через систему быстрых платежей (СБП) могут стать Армения и Казахстан, рассказали «Известиям» два источника на платежном рынке.

Один из них уточнил, что российские банки тестируют взаимодействие с НСПК (клиринговый центр национального сервиса), которая, в свою очередь, оттачивает работу с зарубежными системами. По его словам, прорабатываются варианты перечислений и в другие страны ЕАЭС.

Однако на данный момент работа с Арменией и Казахстаном находится лишь на начальном этапе — на стадии переговоров, уточнил другой источник.

Пилотный проект по трансграничным переводам через СБП, который предполагает взаимодействие на уровне систем двух стран, планируется запустить в конце 2022 года, заявили «Известиям» в Банке России.

Первыми будут протестированы переводы через СБП в Белоруссию, рассказали «Известиям» два источника на платежном рынке. Ранее о планах по перечислениям по номеру телефона в эту страну заявляла директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

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Блеснуть номером: в СБП прорабатывают переводы в Армению и Казахстан