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Кадыров назначил сына экс-генпрокурора России Чайки своим советником

Глава Чечни Кадыров назначил сына экс-генпрокурора России Чайки Артема своим советником
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Фото: t.me/RKadyrov_95
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Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил сына бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки, предпринимателя Артема Чайку своим советником. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 13 октября.

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Как уточнил Кадыров, Чайка назначен советником по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам.

По словам главы Чечни, в задачи Чайки будет входить координация и участие в деятельности общественных организаций при реализации проектов гуманитарной и социально-экономической направленности в регионе.

Накануне Кадыров выразил уверенность в успешном завершении спецоперации под руководством командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина.

Ранее, 5 октября, Кадыров заявил, что президент России Владимир Путин присвоил ему воинское звание генерал-полковника. Глава Чечни пообещал оправдать оказанное доверие авансом.

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