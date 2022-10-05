Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-полковника

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент России Владимир Путин в день рождения присвоил ему воинское звание генерал-полковника. Об этом он сообщил в среду, 5 октября, в своем Telegram-канале.

«Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня. Безмерно благодарен нашему Верховному Главнокомандующему за высокую оценку моих заслуг! Это для меня большая честь», — написал Кадыров.

Он отметил, что указ президента о присвоении звания «вышел за номером 709». Глава Чечни пообещал, что «оправдает оказанное доверие авансом».

5 октября Кадыров отмечает свой день рождения — ему исполнилось 46 лет.

Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил Кадырову звезду Героя ДНР. По словам Пушилина, между двумя республиками «установились тесные братские взаимоотношения, которые будут только укрепляться».

Ранее, 30 сентября, на церемонии подписания договоров с Донецкой и Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями о присоединении к России глава Чечни рассказал, что доволен действиями чеченских бойцов в ходе специальной операции по защите Донбасса.

В том же месяце Кадыров сообщил об отправке еще одного подразделения бойцов на Украину. Несмотря на отход союзных войск с некоторых позиций, наступление не остановится и все поставленные задачи будут выполнены, заверил он.