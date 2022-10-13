Бизнесмена из США арестовали в Москве за многомиллионное мошенничество

Владельца компании LD Cool американца Дэвида Носиковски арестовали в Москве в рамках уголовного дела о многомиллионном мошенничестве. Об этом в четверг, 13 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе Тверского суда.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Носиковски Дэвида в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), на срок 26 суток, то есть до 6 ноября 2022 года», — говорится в решении суда.

По информации источника агентства, в деле есть неустановленные фигуранты, ущерб от действий которых составляет десятки миллионов рублей.

Компания LD Cool LLC предоставляет услуги по ремонту грузового автотранспорта. Она была основана в ноябре 2018 года в Майами Дэвидом Носиковски.

Ранее, 3 октября, бизнесмен Виктор Батурин, обвиняемый в мошенничестве, признал свою вину в суде. Согласно обвинительному заключению, предприниматель совершил хищение 552 млн рублей, став владельцем 25% акций строительной компании «Интеко».