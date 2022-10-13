Грузовик сбил толкавшего машину мужчину в Самарской области

Под Самарой грузовик сбил мужчину, который толкал заглохший автомобиль на проезжей части. Об этом в четверг, 13 октября, пишет НИА «Самара».

Инцидент произошел накануне, 12 октября, в Сызранском районе области. На 1-м км трассы М-5 Урал – Варламово – Сызрань 41-летний мужчина толкал свой ВАЗ-111130. В это время в автомобиль въехал грузовик DAF, за рулем которого был 42-летний водитель. В результате владелец «ВАЗа» был госпитализирован.

Ранее, 11 октября, в Усольском районе Иркутской области в результате столкновения легковушек и автобуса пострадали две женщины. Авария произошла вечером недалеко от поселка Железнодорожный. Автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с рейсовым автобусом и легковушкой Honda Accord.