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Названы лучшие рестораны Сибири

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В четверг, 13 октября, в Красноярске прошла церемония вручения наград национальной ресторанной премии «WhereToEat Сибирь». Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Рейтинг составлен на основе тайного голосования 100 ведущих экспертов региона из числа рестораторов, поваров, сомелье, гастрономических обозревателей и журналистов.

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«Сибирь сегодня является одним из самых перспективных в гастрономическом отношении регионов России», — сказала на церемонии награждения генеральный продюсер премии Ирина Тиусонина.

Лучшим рестораном Сибири 2022 года стал 0,75 Please wine & kitchen (Красноярск). Второе место у ресторана «Чешуя» (Красноярск). На третьем месте расположился ресторан Тunguska (Красноярск). Также в первую десятку вошли Fresco (Красноярск), Pardon My French (Новосибирск), «Кухтерин» (Томск), «Коробок» (Новосибирск), «Дзе» (Красноярск), «Жан Хуан Лу» (Новосибирск) и «Булгаков» (Красноярск).

В самой престижной индивидуальной номинации «Шеф-повар года» в Сибири лучшим эксперты признали Николая Боброва (ресторан «Тunguska», Красноярск). Звание «Сомелье года» в Сибири досталось Михаилу Кобзарю (ресторан «Чешуя», Красноярск). Лучшим баром стал «Nobody Knows I Suppose» (Новосибирск).

В специальной номинации «Официант года» в Сибири по версии сервиса «Нетмонет» награду получила Дарья Волкова (ресторан 0,75 Please wine & kitchen, Красноярск).

WhereToEat — национальная ресторанная премия, учрежденная в 2013 году. Тогда по инициативе группы гастрономических журналистов составили рейтинг лучших ресторанов Санкт-Петербурга. С тех пор география премии расширялась. Теперь кроме Петербурга за звание лучших соревнуются рестораны в Москве, на Юге России, в Центральном регионе, Татарстане, Уральском федеральном округе, Пермском крае, Сибири и на Дальнем Востоке.

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