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Песков заявил о намерении России продолжать диалог с заинтересованными странами

Песков: Россия будет продолжать активный диалог со всеми странами на основе взаимной заинтересованности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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У России испортились отношения с рядом стран, но это не весь мир. Об этом в четверг, 13 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков «Известиям».

«Да, у России сейчас испортились отношения, причем не по нашей воле, испортились отношения с Европой, причем не со всей, с Соединенными Штатами, с Канадой, с Австралией, с Японией, с Новой Зеландией, с Кореей, то есть с недружественными странами. Но весь мир больше, чем эти перечисленные страны», — сказал он, отвечая на вопрос об изоляции России.

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Песков подчеркнул, что Россия будет продолжать активный диалог со всеми странами на основе взаимной заинтересованности, взаимной выгоды и взаимоуважения.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Западу не надо отказываться от сотрудничества с РФ. Российский лидер также обратил внимание на то, что европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с Россией. По словам Путина, Россия готова покупать европейские товары, но Евросоюз их не продает, в результате растет дефицит.

До этого, 7 сентября, российский лидер заявил о невозможности изолировать Россию. Он подчеркнул, что страна продолжит наращивать транспортный потенциал, строить дорожную и портовую инфраструктуры. Кроме того, президент призвал бизнес развернуть логистику в те страны, которые готовы сотрудничать с Россией.

21 августа о провале попыток изолировать страну заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что Россия остается страной с передовой наукой, развитой промышленностью и оборонно-промышленным комплексом.

Санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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