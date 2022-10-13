В США представили кроссовер Chevrolet Trax второго поколения

Под именем Trax на американском рынке дебютировал клон китайского кроссовера Chevrolet Seeker. Новый кроссовер имеет более легковые пропорции, хотя дорожный просвет увеличен со 157 мм до 186 мм. Об этом 13 октября сообщило издание «Авторевю».

Китайскую версию не просто скопировали для рынка США, у американской модели немного переработан интерьер. У китайской машины на передней панели расположены два экрана диагональю по 10,25 дюйма каждый, для американской версии в базовой комплектации оставили только аналоговые приборы и один восьмидюймовый экран медиасистемы. Виртуальная приборная панель доступна лишь в старших комплектациях.

Прежний Trax в США предлагался с турбочетверкой мощностью 157 л.с. и шестиступенчатым автоматом. Новый Chevrolet Trax для Америки оснащен трехцилиндровым турбомотором мощностью 139 л.с. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Полного привода у машины не будет.

В стандарт включены система активного шумоподавления в салоне и комплекс Chevy Safety Assist, который включает системы автоматического торможения, удержания в полосе и переключения дальнего света.

Chevrolet с появление нового Trax четко разделили две модели: Trax и Tracker. Прежде так называли одну модель, которая по-разному называлась для различных рынков. Теперь каждая модель стала самостоятельной. Chevrolet Tracker выпускают для локальных рынков Китая, Бразилии, Аргентины и Узбекистана.

Старт продаж кроссовера в США намечен на весну 2023 года

27 сентября Компания General Motors представила в США обновленный тяжелый пикап Chevrolet Silverado HD. Машина комплектуется хорошо известным бензиновым мотором Vortec V8 мощностью 407 л.с., с которым будет работать новая десятиступенчатая автоматическая коробка передач. Турбодизель Duramax V8 модернизировали, его отдача повышена с 451 до 477 л.с. Компания обещает, что скоро в гамме появится внедорожная версия пикапа ZR2, которой тоже достанутся обновленные внешность и салон. На рынок США модернизированное семейство Chevrolet Silverado HD выйдет в I квартале 2023 года.