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В какие дни россияне будут отдыхать в ноябре 2022 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В ноябре 2022 года россиян ждет дополнительный выходной день по случаю Дня народного единства. О том, на какие дни выпадают длинные выходные, а также об истории праздника рассказали «Известия».

День народного единства отмечается в России 4 ноября. При этом в 2022 году праздничная дата выпадает на пятницу. В связи с этим россияне смогут посвятить отдыху три дня — с пятницы по воскресенье, с 4 по 6 ноября.

Также ожидается, что рабочий день накануне праздника, 3 ноября, будет сокращенным.

День народного единства 2022: история и значение праздника

Государственный праздник День народного единства относится к числу самых молодых памятных дат. Этот праздник учредили только в 2004 году.

Во времена Советского Союза 4 ноября не считалось праздничной датой. Второй осенний месяц ассоциировался с другим праздником — Днем Великой Октябрьской социалистической революции, который праздновали 7 ноября. В 1996 году его переименовали в День примирения и согласия.

В 2004 году депутаты Государственной думы приняли законопроект, которым предлагалось учредить новый праздник под названием День народного единства. А 7 ноября стало памятной датой в честь Дня Октябрьской революции 1917 года.

Однако события, которые легли в основу современного праздника, произошли очень давно — еще в 1612 году. Речь идет об освобождении Москвы от польских интервентов народным ополчением под руководством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Тогда в стране положили конец периоду Смутного времени.

Через год после этих событий царь Михаил Федорович объявил День очищения Москвы от польских интервентов. А в 1649 году 4 ноября стал церковно-государственным праздником. В этот день верующие с благодарностью вспоминают вклад Казанской иконы Божией Матери в освобождение Москвы — она считается покровительницей народного ополчения.

Так, икону прислали из Казани князю Дмитрию Пожарскому, и именно с ней войско вошло в Москву.

О том, какие еще праздники ожидают россиян осенью 2022 года — в материале «Известий».

В августе правительство утвердило календарь выходных и праздничных дней в 2023 году.

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