На «АвтоВАЗе» одобрили качество сварки первых кузовов Lada Vesta

Руководство «АвтоВАЗа» в лице гендиректора Максима Соколова, а также руководители профильных заводских подразделений осмотрели первые три кузова Lada Vesta, которые были сварены на тольяттинской площадке. Об этом 13 октября сообщила группа Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте».

Первые лица компании лично проинспектировали часть пусконаладочного процесса, который продолжается на «АвтоВАЗе» в рамках переноса технологии производства Lada Vesta с площадки «Лада Ижевск» на основной завод.

Глава предприятия поблагодарил команду проекта и всех работников за постоянное внимание к вопросам качества. Путь от официального заявления о переносе оснастки для выпуска Vesta до первых сваренных в Тольятти кузовов был преодолен в рекордно короткие сроки, отметили в Avtograd news.

Серийное производство автомобили семейства Vesta должно стартовать в Тольятти во II квартале 2023 года.

12 октября стало известно, что в Германию, несмотря на санкции Евросоюза, ввезли партию автомобилей производства «АвтоВАЗа». Новые внедорожники Lada Niva на автовозе доставили для компании AET Handels GmbH из немецкого города Мюнхеберг. Компания специализируется на продаже полноприводных автомобилей Lada и поставки запасных частей к ним. Цены на классические внедорожники из Тольятти варьируются в Германии от €15 тыс. до €21 тыс., в зависимости от комплектации.