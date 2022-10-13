В Подмосковье врачи спасли пациентку с гнойным процессом из-за больного зуба

Врачи в Московской области оказали помощь пациентке с медиастинитом, который развился из-за невылеченного зуба. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава 12 октября.

В ведомстве рассказали, что женщина с сильным отеком на шее, высокой температурой и жалобами на затрудненное глотание поступила в отделение челюстно-лицевой хирургии Люберецкой областной больницы. Медики провели диагностику, которая показала у пациентки медиастинит — интенсивный гнойный процесс, который распространяется на мягкие ткани шеи и грудную клетку. Сама женщина не понимала, что с ней происходит.

Позднее специалисты выяснили, что причиной стал гнилой зуб, который она боялась идти лечить и пыталась делать это сама.

«Медиастинит опасен тем, что даже при своевременном обращении за медицинской помощью может привести к летальному исходу — в процессе операции нужно вскрывать не только область шеи, но и грудную клетку», — подчеркнули в минздраве.

Для проведения операции вызвали торакального хирурга из Московского областного научно-исследовательского института имени Владимирского. Врачи извлекли из тела женщины большое количество гноя, обработали рану и установили дренажи для оттока содержимого из раны. Позднее их удалили, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Пациентка провела в реанимации несколько дней после операции, сейчас она переведена в общую палату, отмечает телеканал «360». Глотательная функция уже восстановилась, она может принимать пищу. Говорить женщина сможет через несколько недель, когда восстановится трахея.

10 октября эксперт в сфере стоматологии, генеральный директор XGate Dental Russia Михаил Азатьян назвал опасные осложнения запущенного кариеса. Самой распространенной зубной патологией является кариес коренных зубов. К основным факторам развития болезни специалист отнес недостаток фтора; неправильное питание с большим количеством сахара, химии; курение и алкоголь, несвоевременное обращение к стоматологу, заболевания желудочно-кишечного тракта, снижение иммунитета.

В 2021 году доцент и директор направления по гигиене зубов школы стоматологии Университета Содружества Виргинии Мишель Макгрегор рассказала о пяти наиболее распространенных привычках, которые приводят к разрушению зубов. По ее словам, не рекомендуется употреблять большое количество лимонной воды, злоупотреблять фруктовыми и овощными соками, так как они содержат в себе много сахара, перекусывать углеводами. Макгрегор также подчеркнула, что чрезмерная чистка зубов негативно отражается на здоровье зубов, поскольку быстро стирается эмаль. Зубам достаточно легкого давления в течение двух полных минут. Пятой распространенной ошибкой является чистка зубов после кислой пищи, отмечает телеканал «Звезда».