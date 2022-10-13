Посол в Париже назвал условие признания ЕС воссоединения четырех регионов с РФ

Европейцы признают факт вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России только в том случае, если им это разрешат сделать США. Об этом 13 октября рассказал посол РФ во Франции Алексей Мешков в беседе с «РИА Новости».

«Не европейцам решать, признавать им эти регионы или не признавать. Если старший брат им разрешит — они признают», — отметил он, комментируя слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что Франция якобы никогда не признает итоги референдумов в четырех регионах.

Глава российской дипломатической миссии также напомнил о том, что во время прохождения референдума на Майотте — одном из островов Коморского архипелага — большая часть жителей проголосовала за то, чтобы быть с Францией. На основании этого референдума остров был присоединен к Франции, несмотря на все резолюции по деколонизации Майотты.

«Поэтому тут у французских властей явное раздвоение сознания. Майотта после референдума может войти в состав Франции, а эти четыре региона не могут. В чем принципиальная разница, я не вижу», — резюмировал Мешков.

Президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу воссоединения. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

Согласно закону, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня принятия в состав РФ признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе от российского гражданства им дан месяц. Приобретение гражданства при этом возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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