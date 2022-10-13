Сокращение выбросов в Омске увеличат почти 2,5 раза

Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко утвердила комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Омске. В нем указано, что совокупный объем выбросов в городе к 2024 году будет снижен на 54,9 тыс. т, что составит 25,4% от уровня 2017 года.

Как отмечает ИА «Город55», эти планы уже утверждались Абрамченко в апреле, но потом были доработаны и изменены. Главное изменение коснулось объемов выбросов. Так, в апреле они были зафиксированы на уровне в 23,2 тыс. т. Обновленный план предполагает их сокращение в 2,5 раза больше. Выбросы опасных загрязняющих веществ к 2024 году должны сократиться на 23,6 тыс. т, что составляет 22,2% к уровню 2017 года.

Комплексный план разрабатывался для реализации в Омске проекта «Чистый воздух». Его продлили еще на два года. В обновленном документе конечной датой достижения плановых показателей значится 2026 год. Совокупный объем выбросов в атмосферный воздух будет снижен на 55,6 тыс. т (25,6% от уровня 2017 года), а снижение выбросов опасных загрязняющих веществ составит 24,2 тыс. т (22,8% от уровня 2017 года).

Агентство также пишет об увеличении финансирования всех мероприятий. Общий объем средств вырос в 1,5 раза, до 148,5 млрд рублей. Из этих средств только около 3 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета, остальное — деньги частных компаний.

Ранее сообщалось, что в федеральном проекте «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» в 2023 году будет участвовать уже 41 город. К 12 городам-участникам в планах прибавить еще 29. Это города с высоким или очень высоким уровнем загрязнения воздуха.